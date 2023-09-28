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حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية
أسعار النفط

خام برنت يرتفع فوق 97 دولاراً للبرميل بدعم تراجع المخزونات الأميركية

العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع إلى 94.58 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.78% ما يعادل 75 سنتا إلى 97.3 دولار للبرميل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.96% ما يعادل 90 سنتا إلى 94.58 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.

قفزت أسعار النفط 3% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية مخاوف من شح الإمدادات العالمية.

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