مخزونات مصر من اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة تصل هذا المستوى

قال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) مجدي جلال، إن إجمالى حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة في مصر بلغ 2.65 تريليون قدم مكعبة غاز و23 مليون برميل متكثفات.

وأضاف في اجتماع الجمعية العمومية لشركة إيجاس بحضور وزير البترول المصري طارق الملا، إن العام المالي الماضي شهد حفر 8 آبار استكشافية ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

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وأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعا منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخراً وفق بيان اطلعت عليه "العربية.نت".

كما تم المضي فى إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، ويجري استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين ، بإجمالي منح توقيع 30 مليون دولار وإجمالى استثمارات 925 مليون دولار، وتم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة حوالي 4 آلاف كم2 بمنطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية، ويجري إجراء مسح سيزمى إقليمى ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10.5 ألف كيلو متر مربع.

وأشار إلى إتمام تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي 666 مليون قدم مكعبة غاز يومياً ونحو 17 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالي 738 مليون دولار.

و بلغ متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، وسجل متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.

وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوي الجمهورية إلى 14.2مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر منها 5.5 مليون وحدة في آخر 5 سنوات.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر أساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.

و أشار الملا خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022-2023 إلى أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ماتوليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها ايضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات،وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة مابين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعى وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.