الجزائر و10 دول تنضم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتخاب 11 عضوا جديدا لمجلس محافظيها لفترة 2023-2024.

وبحسب بيان الوكالة، ستشارك الجزائر وأرمينيا وبنغلاديش وبوركينا فاسو والإكوادور وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهولندا وباراغواي وإسبانيا وأوكرانيا في عمل الهيئات الإدارية للوكالة.

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وأوضح البيان أن المجلس ينظر في البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات بشأنها إلى المؤتمر العام، ويدرس طلبات العضوية، ويوافق على اتفاقات الضمانات، وينشر معايير ضمان أمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يعين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يوافق عليه المؤتمر العام.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس في أكتوبر بمشاركة 35 دولة، كما سبق أن تم انتخاب روسيا لعضوية المجلس لفترة 2023-2024.