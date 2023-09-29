سعر البيع الرسمي للخام العماني في نوفمبر سيرتفع إلى 92.77 دولار

أظهرت حسابات أجرتها رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.20 دولار إلى 92.77 دولار للبرميل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر نوفمبر/تشرين الثاني هو متوسط ​​التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر سبتمبر/أيلول.

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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بزيادة 0.05 دولار عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 92.82 دولار للبرميل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.