نفط وغاز
سعر البيع الرسمي للخام العماني في نوفمبر سيرتفع إلى 92.77 دولار
سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.2 دولار
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أظهرت حسابات أجرتها رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.20 دولار إلى 92.77 دولار للبرميل في نوفمبر/تشرين الثاني.
وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر نوفمبر/تشرين الثاني هو متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر سبتمبر/أيلول.
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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بزيادة 0.05 دولار عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 92.82 دولار للبرميل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
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