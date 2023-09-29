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منشأة نفط في سلطنة عمان
نفط وغاز

سعر البيع الرسمي للخام العماني في نوفمبر سيرتفع إلى 92.77 دولار

سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.2 دولار

سنغافورة - رويترز
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أظهرت حسابات أجرتها رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.20 دولار إلى 92.77 دولار للبرميل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر نوفمبر/تشرين الثاني هو متوسط ​​التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر سبتمبر/أيلول.

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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بزيادة 0.05 دولار عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 92.82 دولار للبرميل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

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