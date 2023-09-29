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عامل يفحص أنبوب غاز في تركيا (رويترز)
عامل يفحص أنبوب غاز في تركيا (رويترز)
نفط وغاز

وكالة: تركيا تبدأ إمداد مولدوفا بالغاز الطبيعي في أكتوبر

الاتفاق يتضمن توريد مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا

أنقرة - رويترز
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قالت وكالة الأناضول الحكومية التركية للأنباء يوم الخميس، إن تركيا ستبدأ إمداد مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، في ثاني اتفاق من هذا النوع تعلنه أنقرة في يومين.

وتستهدف تركيا أن تصبح موردا بديلا لأسواق الغاز الصغيرة في جنوب شرق أوروبا. وموارد تركيا الخاصة من الغاز محدودة لكن البلاد بها بنية تحتية كبيرة لتوريد الغاز المسال.

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ووقعت شركة بوتاش التركية التي تدير شبكة الغاز المملوكة للدولة أمس الأربعاء اتفاقا لتوريد نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز لشركة أو.إم.في بتروم الرومانية في صفقة تستمر حتى الربع الأول من عام 2025.

ووقعت تركيا اتفاقيات توريد مع بلغاريا والمجر هذا العام.

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