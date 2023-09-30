البيت الأبيض: فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي يظل مهما
تداول بعض الخامات الروسية يتم بالقرب من 100 دولار
قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي لا يزال أداة مهمة.
وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أنه "لا ينبغي أن يشتري أحد النفط الروسي بما ينتهك سقف الأسعار"، وفق "رويترز".
وفرضت مجموعة السبع وحلفاؤها سقفا على صادرات النفط الخام الروسية في ديسمبر وعلى الوقود المكرر مثل البنزين والديزل في فبراير. ويتم تداول الخام الروسي فوق الحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل منذ منتصف يوليو.
وبدأت بعض إمدادات البلاد المباعة في آسيا في تحقيق علاوة على المعايير القياسية، ومع تداول خام برنت بالقرب من 95 دولاراً، يتم تداول بعض الخامات الروسية بالقرب من 100 دولار بدلاً من 60 دولاراً. ومن الممكن أن يتجاوز الخام الروسي الحد الأقصى إذا لم تشارك شركات النقل الغربية في شحنه.
-
وول ستريت تسجل أول تراجع فصلي في 2023.. والمستثمرون ركزوا على هذا الأمر!المستثمرون ركزوا على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث أسواق المال
-
اتساع إضراب عمال شركات السيارات الأميركية.. المشهد يتعقد!انضمام 7 آلاف عامل إضافيين للإضراب اقتصاد
-
الحكومة الأميركية على شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية ولا اتفاق في الأفقنواب جمهوريون متشددون يرفضون أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد الإغلاق اقتصاد