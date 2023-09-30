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روسيا نفط (آيستوك)
نفط روسيا
نفط روسيا

البيت الأبيض: فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي يظل مهما

تداول بعض الخامات الروسية يتم بالقرب من 100 دولار

دبي - العربية.نت
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قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي لا يزال أداة مهمة.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أنه "لا ينبغي أن يشتري أحد النفط الروسي بما ينتهك سقف الأسعار"، وفق "رويترز".

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وفرضت مجموعة السبع وحلفاؤها سقفا على صادرات النفط الخام الروسية في ديسمبر وعلى الوقود المكرر مثل البنزين والديزل في فبراير. ويتم تداول الخام الروسي فوق الحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل منذ منتصف يوليو.

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وبدأت بعض إمدادات البلاد المباعة في آسيا في تحقيق علاوة على المعايير القياسية، ومع تداول خام برنت بالقرب من 95 دولاراً، يتم تداول بعض الخامات الروسية بالقرب من 100 دولار بدلاً من 60 دولاراً. ومن الممكن أن يتجاوز الخام الروسي الحد الأقصى إذا لم تشارك شركات النقل الغربية في شحنه.

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