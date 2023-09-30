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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يسجل مكاسب فصلية 30%.. وسعر برنت فوق 95 دولارا للبرميل

كثير من المستثمرين حصدوا أرباحا مع اقتراب الأسعار من مستوى 100 دولار

دبي - العربية.نت
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انخفضت أسعار النفط في تعاملات الجمعة عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+" في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني التي يحل أجلها اليوم 7 سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع و27% خلال الربع الثالث.

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ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/ كانون الأول 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

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وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا إلى 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث.

ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو/ تموز، نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته أمس الجمعة.

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