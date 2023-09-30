اقتصاد الخليج
دولة خليجية ترفع أسعار الوقود في شهر أكتوبر
زيادة سعر "بنزين 95" في الإمارات إلى 3.33 درهم للتر
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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة، رفع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر 2023.
وارتفعت أسعار لتر "بنزين 98" من 3.42 درهم إلى 3.44 درهم، فيما زاد سعر "بنزين 95" من 3.31 إلى 3.33 درهم.
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وقررت اللجنة أيضا زيادة سعر "بنزين 91" من 3.23 إلى 3.26 درهم، فيما رفعت سعر الديزل من 3.40 إلى 3.57 درهم.
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