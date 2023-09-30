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محطة وقود
اقتصاد الخليج

دولة خليجية ترفع أسعار الوقود في شهر أكتوبر

زيادة سعر "بنزين 95" في الإمارات إلى 3.33 درهم للتر

دبي - العربية.نت
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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة، رفع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر 2023.

وارتفعت أسعار لتر "بنزين 98" من 3.42 درهم إلى 3.44 درهم، فيما زاد سعر "بنزين 95" من 3.31 إلى 3.33 درهم.

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وقررت اللجنة أيضا زيادة سعر "بنزين 91" من 3.23 إلى 3.26 درهم، فيما رفعت سعر الديزل من 3.40 إلى 3.57 درهم.

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