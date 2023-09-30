إنجاز الربط الكهربائي بشكل كامل بين دولتين عربيتين
إطلاق التيار الكهربائي بين العراق والأردن خلال أيام
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، إنجاز عملية الربط مع الأردن بشكل كامل، مضيفا أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح.
وقال الوزير إن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود، وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".
وذكر الوزير أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية في الاتجاه الصحيح، مضيفا "الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح أن الوزارة حققت المستهدف لصيف عام 2023 بأن تكون كميات الطاقة المجهزة 24 ألف ميغاواط، "ونحن في طور إعداد خطة لصيف 2024".
ويعاني العراقيون من الانقطاع المتكرر للكهرباء خاصة في الصيف حيث يمكن أن تقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية.
وكان وزير الكهرباء قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي أن العراق ينتج 24 ألف ميغاواط بزيادة 22% عن العام الماضي، لافتا إلى أن تأمين الطاقة على مدار الساعة يتطلب إنتاج 34 ألف ميغاواط يوميا.
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