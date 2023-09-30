رئيس الوزراء: مصر ستتمكن من إنتاج كافة المواد البترولية العام المقبل

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كافة احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار.

وأضاف مدبولي في كلمة أمام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في العاصمة الإدارية الجديدة "سنستمر في استيراد النفط الخام لكن سيتم تكريره داخل البلاد".

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ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن مشروع ازدواج قناة السويس "قضى" على فكرة المسارات البديلة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وتخطط مصر للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية العام الجاري. ويهدف المشروع إلى ازدواج القطاع الجنوبي للقناة بطول عشرة كيلومترات تضاف إلى تفريعة جديدة لقناة السويس جرى شقها في 2015، ليزيد طولها من 72 إلى 82 كيلومترا، فضلا عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وشهدت قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند في وقت سابق من الشهر الجاري الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويتضمن المشروع إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وأضاف مدبولي أن الدولة أنفقت 9.4 تريليون جنيه في المشروعات القومية، مشيرا إلى أن مصر تعمل في برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل أزمات مستمرة محلية وعالمية، و"كل تجارب التنمية في دول عظمى بدأت بقيادة الدولة".

وقال مدبولي في كلمته اليوم أيضا إن مصر تستهدف زيادة عدد السائحين من 15 مليون سائح سنويا بنهاية العام إلى 30 مليونا خلال خمس سنوات.

وحققت مصر انتعاشا في مجال السياحة في الأشهر القليلة الماضية، واستقبلت سبعة ملايين سائح في النصف الأول من العام الحالي.