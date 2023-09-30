نوفاك: الحظر الروسي على صادرات الوقود يؤتي ثماره

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، إن الحظر المفروض على صادرات الوقود بدأ يؤتي ثماره مع تراجع أسعار البنزين والديزل.

وصرح نوفاك لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين، الذي نشر مقطع فيديو للمقابلة على قناته عبر "تليغرام"، بأن حظر تصدير الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر/ أيلول، يهدف في الأساس إلى تحقيق استقرار السوق المحلية.

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ويشمل الحظر صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وذلك في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية ولمعالجة أزمة نقص الوقود.

وكان نوفاك قد قال أمس الجمعة إن روسيا قد تفرض حصصا على صادرات الوقود إلى الخارج إن أخفق الحظر الكامل على الصادرات في خفض أسعار البنزين والديزل الآخذة في الارتفاع.