غاز روسيا
"غازبروم" الروسية تورد 40.5 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا اليوم
بانخفاض من 42.4 مليون متر مكعب يوميا في الأيام الأربعة السابقة
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قالت شركة غازبروم الروسية، إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.
يأتي ذلك بانخفاض من 42.4 مليون متر مكعب يوميا في الأيام الأربعة السابقة.
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ويتوقع بنك (في.إي.بي) أن ينخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسي هذا العام إلى 100 مليار متر مكعب من 131 مليار متر مكعب في عام 2022.
وجاء في حسابات "رويترز" أن صادرات شركة غازبروم الخاضعة لسيطرة الكرملين إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب انخفضت إلى نحو 17.7 مليار متر مكعب حتى الآن هذا العام.
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