أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص اليوم الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي، إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف أمين عام أوبك: "ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وأكد الغيص، أن منظمة "أوبك" متفائلة بشأن الطلب على النفط.

وحذر كبير مسؤولي منظمة "أوبك"، منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.

وقال الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، في بيان له، إن التخلي عن الوقود الأحفوري "سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

كانت شركة النفط العالمية الكبرى "بي.بي" البريطانية، قد قالت إنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.