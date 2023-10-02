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أوكسيدنتال
أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية
التغير المناخي

أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية: من المهم إشراك شركات الطاقة في مناقشات المناخ

أكدت أنها تستثمر بطريقة توفر أمن الطاقة وقيمة للمساهمين

أبوظبي - رويترز
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قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية لإنتاج النفط والغاز، اليوم الاثنين، إن من المهم إشراك شركات الطاقة في المناقشات حول المناخ لأنها تقدم حلولا للتخفيف من تغير المناخ.

وقالت فيكي هولوب خلال مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي، إن أوكسيدنتال تستثمر بطريقة توفر أمن الطاقة بالإضافة إلى القيمة للمساهمين.

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جدير بالذكر أن شركتي "أدنوك" الإماراتية و"أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية تدرسان بشكل مشترك فرص الاستثمار المحتملة في الالتقاط المباشر للهواء ومراكز استخلاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في الإمارات والولايات المتحدة.

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ويندرج هذا التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في الطاقة النظيفة التي جرى إطلاقها في نوفمبر 2022 ومن المتوقع أن تنفذ مشروعات للطاقة النظيفة وإدارة الكربون بقيمة 100 مليار دولار.

وتعمل تقنية الالتقاط المباشر للهواء على استخلاص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي بالفعل بدلا من استخلاصه عند المنبع مثل المداخن.

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