ائتلاف من توتال إنرجيز وإيني وقطر للطاقة يطلب المزايدة على رقعتين في المياه اللبنانية

قالت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، إن ائتلافا من توتال إنرجيز الفرنسة وإيني الإيطالية وقطر للطاقة تقدم "بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين الثامنة والعاشرة في المياه البحرية اللبنانية".

وأضاف البيان "الشركات التي يتكون منها الائتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين الرابعة والتاسعة في المياه البحرية اللبنانية".

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جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت في سبتمبر الماضي، على طلب من وزارة الطاقة والمياه بتجديد اتفاق قائم مع العراق لتوريد 1.5 مليون طن من النفط لصالح مؤسسة الكهرباء اللبنانية.