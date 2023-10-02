اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل نفط بحري
حقل نفط بحري
نفط وغاز

ائتلاف من توتال إنرجيز وإيني وقطر للطاقة يطلب المزايدة على رقعتين في المياه اللبنانية

المزايدة على الرقعتين الثامنة والعاشرة في المياه البحرية اللبنانية

بيروت - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، إن ائتلافا من توتال إنرجيز الفرنسة وإيني الإيطالية وقطر للطاقة تقدم "بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين الثامنة والعاشرة في المياه البحرية اللبنانية".

وأضاف البيان "الشركات التي يتكون منها الائتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين الرابعة والتاسعة في المياه البحرية اللبنانية".

مادة اعلانية

جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت في سبتمبر الماضي، على طلب من وزارة الطاقة والمياه بتجديد اتفاق قائم مع العراق لتوريد 1.5 مليون طن من النفط لصالح مؤسسة الكهرباء اللبنانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الدروس الخصوصية تلتهم 65% من ميزانية الأسرة المصرية.. لماذا؟ الدروس الخصوصية تلتهم 65% من ميزانية الأسرة المصرية.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط