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سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي مناسبة (أ ب)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي (أ ب)
نفط وغاز

الإمارات تستهدف زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل بحلول 2027

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن القدرة الإنتاجية لبلاده تتجاوز 4.2 مليون برميل يوميا من النفط وفي طريقها لإنتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 وفق "رويترز".

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