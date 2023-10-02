نفط وغاز
الإمارات تستهدف زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل بحلول 2027
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن القدرة الإنتاجية لبلاده تتجاوز 4.2 مليون برميل يوميا من النفط وفي طريقها لإنتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 وفق "رويترز".
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