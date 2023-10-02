الجابر: أكثر من 20 شركة طاقة تدعم هدف صفر انبعاثات بحلول 2050

قال الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28"،سلطان الجابر،اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي إن أكثر من 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز دعمت دعوات للحد من انبعاثات الكربون قبل قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وقال الجابر خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) "لفترة طويلة جدا، كان يُنظر إلى هذا القطاع على أنه جزء من المشكلة، وأنه لا يبذل ما يكفي من جهد وفي بعض الأحيان يعيق حتى التقدم".

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وتابع "هذه فرصتكم لتظهروا للعالم أن لكم في الواقع دورا أساسيا في الحل" وفق "رويترز".

وأضاف أن هناك أكثر من 20 شركة نفط وغاز استجابت بشكل إيجابي لدعوات الوصول إلى هدف صفر انبعاثات بحلول عام

2050 وكذلك التخلص من انبعاثات الميثان والتوقف الكامل للحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول عام 2030. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تعقد قمة كوب28 في دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول.