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شركة إيني الإيطالية (رويترز)
شركة إيني الإيطالية (رويترز)
أسعار النفط

الرئيس التنفيذي لـ"إيني": هناك حاجة إلى وضع متوازن لأسعار النفط

أكد على الحاجة إلى سعر يسمح للشركات بالاستثمار ولا يشق على المستهلكين

أبوظبي - رويترز
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قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية إيني، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة إلى وضع متوازن لأسعار النفط.

وقال ديسكالزي للصحافيين في مؤتمر أديبك للطاقة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي "نحتاج إلى سعر يسمح لنا بالاستثمار، ونحتاج إلى سعر لا يشق على المستهلكين، وإلا فستقل القدرة على الإنفاق وتتضرر السوق، لذلك نحن بحاجة إلى وضع متوازن".

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يشار إلى أن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص قال اليوم الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي، إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر.

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وأضاف أمين عام أوبك: "ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأكد الغيص، أن منظمة "أوبك" متفائلة بشأن الطلب على النفط.

وحذر كبير مسؤولي منظمة "أوبك"، منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.

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