نفط وغاز
إنبكس اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز: ندرس 3 مشاريع في أبوظبي
أكدت أن المشاريع الجديدة مع "أدنوك" ومصدر للطاقة المتجددة
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قال الرئيس التنفيذي لشركة إنبكس اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز تاكايوكي أويدا، خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي اليوم الاثنين، إن الشركة تدرس 3 مشاريع في أبوظبي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للدولة.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن القدرة الإنتاجية لبلاده تتجاوز 4.2 مليون برميل يوميا من النفط وفي طريقها لإنتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 وفق "رويترز".
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