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أدنوك

مسؤول بـ"أدنوك": النفط والغاز ربما يشكلان جزءاً مهماً من مزيج الطاقة حتى 2050

الكعبي: نحن ملتزمون أيضا بطاقات الغد

أبوظبي - رويترز
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قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن النفط والغاز سيظلان يشكلان جزءا مهما من مزيج الطاقة ربما حتى عام 2050.

وتابع "نحن ملتزمون أيضا بطاقات الغد".

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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن القدرة الإنتاجية لبلاده تتجاوز 4.2 مليون برميل يوميا من النفط وفي طريقها لإنتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 وفق "رويترز".

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