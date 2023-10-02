أسعار النفط
وزير الطاقة الإماراتي: لن نستهدف أبداً سعراً محدداً للنفط
أكد على أهمية الصين في برامج "أوبك +"
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أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن بلاده لن تستهدف أبداً سعراً محدداً للنفط، مشيراً إلى أنها ستزيد قدرتها على تصدير الغاز بأكثر من الضعف، بما يدعم التحول من استخدام الفحم إلى الغاز.
وقال المزروعي خلال كلمة اليوم الاثنين، في افتتاح مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي، "إن التزامنا تجاه مكافحة تغير المناخ لا ينبغي أن يحرمنا من إتاحة الموارد للاستثمار".
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وأضاف الوزير الإماراتي أن هناك حاجة لاستثمار 500 مليار دولار أميركي سنوياً للحفاظ على إمدادات كافية، مشيرا إلى أن الصين لها ثقل كبير في التحليل الذي تقوم به منظمة "أوبك+".
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