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نفط

وزير الطاقة التركي: بدء تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي هذا الأسبوع

كان قد تعرض لأضرار خلال زلزال فبراير

أبوظبي – رويترز
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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الاثنين، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز لاستئناف التشغيل بعد أضرار لحقت به بسبب زلزال مدمر شهدته المنطقة في فبراير/شباط.

وأضاف خلال مؤتمر أديبك في أبوظبي "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية".

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وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسارا موثوقا لنقل النفط والغاز.

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أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/آذار، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.

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