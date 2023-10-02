"أرامكو" تبحث عن عمليات استحواذ جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال

تبحث أرامكو عن المزيد من عمليات الاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال بسبب الطلب المتزايد على الوقود، بحسب ما ذكره رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو ، ناصر النعيمي.

يأتي ذلك بعد استحواذ أرامكو على حصة أقلية في "MidOcean" مقابل 500 مليون دولار الأسبوع الماضي مع خيار لزيادة حجم المساهمة ، علما أن "MidOcean" تعمل حاليا على الاستحواذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال.

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يُذكر أن أرامكو تسعى حاليا لتنويع أعمالها لتحقيق نمو كبير في الغاز وحلول الطاقة منخفضة الكربون.