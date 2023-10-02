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أرامكو

"أرامكو" تبحث عن عمليات استحواذ جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال

"أرامكو" استحوذت على حصة أقلية في "MidOcean" مقابل 500 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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تبحث أرامكو عن المزيد من عمليات الاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال بسبب الطلب المتزايد على الوقود، بحسب ما ذكره رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو ، ناصر النعيمي.

يأتي ذلك بعد استحواذ أرامكو على حصة أقلية في "MidOcean" مقابل 500 مليون دولار الأسبوع الماضي مع خيار لزيادة حجم المساهمة ، علما أن "MidOcean" تعمل حاليا على الاستحواذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال.

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يُذكر أن أرامكو تسعى حاليا لتنويع أعمالها لتحقيق نمو كبير في الغاز وحلول الطاقة منخفضة الكربون.

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