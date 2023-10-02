"أرامكو" و"سوناطراك" ترفعان أسعار غاز البترول المسال لأكتوبر
بما يتراوح بين 4 و10%
قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في أكتوبر/تشرين الأول بنسب تتراوح من 4 إلى 10% مقارنة بسبتمبر/أيلول في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على غاز البترول المسال.
وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان خلال أكتوبر/تشرين الأول 50 دولارا إلى 600 دولار للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي للبوتان 55 دولارا إلى 615 دولارا للطن.
والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.
ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.
ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أكتوبر/تشرين الأول 30 دولارا إلى 560 دولارا للطن، فيما زادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولارا إلى 570 دولارا للطن.
وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.
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