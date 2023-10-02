"غولدمان ساكس": الطلب الصيني على السلع الرئيسية بمعدلات قوية

قال بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة حديثة، إن طلب الصين على العديد من السلع الرئيسية ينمو بمعدلات قوية.

ولاحظ البنك الاستثماري أن طلب الصين على النحاس ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي، في حين ارتفع الطلب على خام الحديد والنفط بنسبة 7% و6% على التوالي، وكلها تجاوزت توقعات بنك "غولدمان ساكس" للعام بأكمله.

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وأشار "غولدمان"، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، و اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أن "هذه القوة في الطلب كانت مرتبطة إلى حد كبير بمزيج من النمو القوي الناتج عن الاقتصاد الأخضر، وإكمال الشبكات والعقارات".

وبينما لا يزال قطاع العقارات في الصين يكافح من أجل التعافي، أشار البنك الاستثماري إلى أن الاقتصاد الأخضر في الصين أظهر "قوة كبيرة" حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعادن المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل النحاس.

وأرجع الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" اندفاع الصين نحو النحاس الأخضر إلى حد كبير إلى منشآتها الشمسية، حيث تخطت في عام 2023 حتى الآن مستويات جميع منشآت السنوات السابقة.

وذكر تقرير صدر في يونيو من قبل "غلوبال إنيرجي مونيتور" أن القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية في الصين وصلت إلى 228 غيغاوات، أي أكثر من بقية دول العالم مجتمعة. ويسير ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الطريق الصحيح لمضاعفة طاقته من الرياح والطاقة الشمسية قبل خمس سنوات من مستهدفه لعام 2030.

ووفقا للبيانات التي جمعها بنك "غولدمان ساكس"، ارتفع الطلب على النحاس الأخضر في الصين بنسبة 71% في يوليو مقارنة بالعام الماضي.

وكتب "غولدمان ساكس" في تقرير منفصل بتاريخ 25 أغسطس: "جاءت القوة الأكثر أهمية في جانب مصادر الطاقة المتجددة، حيث ارتفع الطلب على النحاس ذي الصلة بنسبة 130% على أساس سنوي حتى الآن، بقيادة ارتفاع الطلب المرتبط بالطاقة الشمسية".

كما يعمل التعافي في قطاع التصنيع في الصين على تعزيز الطلب على المعادن الأساسية مثل الألومنيوم.

وذكر التقرير أن "التحسن في اتجاهات التصنيع حتى الآن في الربع الثالث تزامن أيضًا مع مستويات استيراد أقوى للمعادن الأساسية".

نما الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 4.5% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.9%. وضمن هذه الفئة، نمت القيمة المضافة لتصنيع المعدات بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

وتوقع البنك أن يستمر نمو الطلب على هذه المعادن.

ويتوقع التقرير: "نرى دعمًا للطلب على الألومنيوم والنحاس في العام المقبل، نظرًا لأن المحركات الإيجابية الحالية ثابتة".

كما ارتفع الطلب على النفط في الصين على خلفية "الانتعاش السريع" في قطاعات الخدمات كثيفة الاستهلاك للنفط مثل النقل، على الرغم من أن المحللين قالوا إن الانخفاض قد يكون في الأفق.

وأشار "غولدمان" إلى أن "طلب الصين على النفط كان مدعومًا بحركة داخلية قياسية، كما يتضح من الازدحام القوي وبيانات الطيران الداخلي".

"من وجهة نظرنا، هذا المستوى القوي مستدام، على الرغم من أننا نتوقع أن يتباطأ النمو بشكل كبير في العام المقبل."

ويأتي الارتفاع في أسعار السلع الأساسية على الرغم من قصة نمو الاقتصاد الكلي المتعثرة على نطاق أوسع في الصين.

وأعلن بنك الشعب الصيني مؤخراً أنه سيواصل تعزيز تعديلات السياسة الكلية، والحفاظ على توسع ائتماني مستقر وسيولة كافية.

وأشار إلى أن "المتداولين في السوق الصينية الآن ينظرون إلى السلع باعتبارها رهانًا أفضل على نوع من التحسن الهامشي في الاقتصاد الحقيقي الصيني في المستقبل".