نفط وغاز
استمرار محادثات استئناف صادرات النفط العراقي عبر خط الأنابيب التركي
توقفت الصادرات منذ 6 أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مسؤول نفطي عراقي إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.
وأضاف المسؤول لرويترز -شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية -الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة تجاه القضايا العالقة".
مادة اعلانية
وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 مارس/آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"ساسكو" تبدأ تشغيل محطة جديدة لخدمات السيارات في عسيربمساحة 4200 متر مربع شركات
-
"GIB Capital" للعربية: البنوك السعودية قد تسجل أعلى أرباح فصلية في الربع الثالثقال رئيس المشورة في شركة "GIB Capital" عبدالله الحامد، إن القطاعات المدرجة في السوق السعودية والمرتبطة بالسوق العالمية قد تشهد بعض التحسن البسيط في ... جرس الإغلاق
-
رئيس "مايكروسوفت" يحذر من كابوس إذا هيمنت "غوغل" على الذكاء الاصطناعيأدلى ساتيا ناديلا بشهادته أثناء محاكمة حول احتكار "غوغل" لأعمال البحث قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية