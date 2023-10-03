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ميناء جيهان التركي (رويترز)
ميناء جيهان التركي (رويترز)
نفط وغاز

استمرار محادثات استئناف صادرات النفط العراقي عبر خط الأنابيب التركي

توقفت الصادرات منذ 6 أشهر

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول نفطي عراقي إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.

وأضاف المسؤول لرويترز -شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية -الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة تجاه القضايا العالقة".

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وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 مارس/آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.

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