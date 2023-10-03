العراق: 30 مشروعاً نفطياً جديداً ضمن ملحق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة

قال العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، اليوم الثلاثاء، إن ملحق جولة التراخيص الخامسة والجولة السادسة سيكون بهما 30 مشروعا جديدا للنفط والغاز.

وقال مسؤول في وزارة النفط في مؤتمر أديبك للطاقة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن ملحق جولة التراخيص الخامسة يشمل 16 مشروعا جديدا، بعضها لم تتم ترسيته في جولة التراخيص الخامسة وبعضها جديدة.

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وأضاف أن جولة التراخيص السادسة ستشمل 14 مشروعا.

وفي الشهر الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن "العراق قطع أشواطاً كبيرة في تعزيز مجالات الاستثمار في قطاع النفط من خلال جولات التراخيص البترولية ابتداء من الجولة الأولى إلى الجولة الخامسة التي تم توقيع عقودها مع بداية تشكيل هذه الحكومة وارتفع الاحتياطي العراقي من النفط والغاز بمقدار 6 مليارات برميل نفط، واحتياطات الغاز 32 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز".

وذكر أن وزارة النفط وخلال عمر الحكومة الحالية، استطاعت توقيع عقد لتطوير حقل أريدو النفطي بطاقة إنتاجية 250 ألف برميل يوميا، وإنجاز وتشغيل مصفى كربلاء الاستيراتيجي بطاقة 140 ألف برميل يومياً، وهو حاليا في المراحل الأخيرة للتشغيل، حيث يعمل هذا المصفى وفق المواصفات العالمية.

وتابع أن جولة التراخيص السادسة التي تم ترويجها منذ أكثر من 3 أشهر باستثمار الغاز في 11 رقعة استكشافية غازية وثلاث رقعات استكشافية ذات واعدية نفطية تركز معظمها على الحدود الغربية للعراق، ابتداء من الحدود السورية الأردنية والسعودية وانتهاء بمحافظتي السماوة والديوانية، كذلك تم إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية بواقع 16 ألف حقل ورقعة استكشافية ذات واعدية وغازية وتتركز في الجنوب والحدود الشرقية للعراق، إضافة إلى العديد من الإنجازات للتشغيل كمرحلة معجلة لحقل غاز عكاز الغازي وتشغيل المرحلة الأولى لفصل السوائل لشركة غاز البصرة إطلاقه 200 مليون قدم مكعب باليوم وتشغيل مستودع الغاز السائل في السماوة".