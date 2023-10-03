توتال إنرجيز: أسعار الغاز الطبيعي المسال ستنخفض بحلول نهاية العقد

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة، باتريك بويانيه، في قطر اليوم الثلاثاء، إن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تنخفض بحلول نهاية العقد مع توفر إمدادات جديدة.

وأضاف بويانيه للصحافيين خلال احتفالية لوضع حجر الأساس لتوسيع منشأة للغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال العملاق في قطر، إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تزيد بنحو 100 مليون طن سنويا، أو نحو 20% بحلول عام 2030، خاصة من المشروعات الجديدة في قطر والولايات المتحدة.

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وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي مع سعي أوروبا للحصول على بديل لإمدادات الغاز الروسية التي كانت تصل إليها عبر خطوط الأنابيب.

وقال بويانيه "من الأفضل للجميع أن يكون هناك المزيد من المعروض في السوق لتحقيق استقرار في الأسعار بدلا من وجود نقص في السوق مثلما هو الحال اليوم. ربما بحلول نهاية العقد سنشهد تراجعا في الأسعار (الخاصة بالغاز الطبيعي المسال)".