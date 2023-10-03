وزير البترول: الهند ستدبر أمرها إذا تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل

أكد وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي، أن الهند ستتدبر أمرها إذا تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل على الرغم من أن هذا السعر لن يكون في "مصلحة أحد".

وقال هارديب سينغ بوري "إذا تجاوز السعر 100 دولار، فإن هذا لن يكون في مصلحة أي دولة منتجة ولا أي أحد. ستكون هناك فوضى منظمة كبيرة".

مادة اعلانية

وأضاف "أملي هو ألا يتجاوز السعر 100 دولار.. لا ينبغي أن تقلقوا بشأن التأثير على الهند. الهند ستتدبر أمرها. الهند اقتصاد كبير. ولديها الكثير من الإنتاج المحلي. سنجري خفضا، سنفعل شيئا... أشعر بالقلق حيال ما يحدث لأجزاء أخرى من العالم النامي".

وفي سياق متصل، قال وزير البترول الهندي خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الدول المنتجة للنفط مراعاة مصالح الدول المستهلكة.

وذكر بوري على منصة إكس، تويتر سابقا، موضحا تفاصيل المحادثات التي أجراها مع الغيص "عندما انهارت أسعار النفط الخام خلال الجائحة، اتحد العالم لتحقيق الاستقرار في الأسعار للحفاظ عليها بالنسبة للدول المنتجة. والآن، وبما أن العالم على أعتاب ركود وتباطؤ اقتصادي، يتعين على منتجي النفط مراعاة مصالح الدول المستهلكة".