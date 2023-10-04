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مخزونات النفط الأميركية
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية

مخزونات البنزين زادت 6.5 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي

هيوستون - رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 414.1 مليون مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 400 ألف.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 132 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر/أيلول.

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وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض 463 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 6.5 مليون برميل إلى 227 مليونا، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 200 ألف.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 118.8 مليون، مقابل توقعات بانخفاضها 300 ألف.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض 1.96 مليون برميل يوميا.

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