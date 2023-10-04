ارتفاع إيرادات روسيا من النفط والغاز في سبتمبر إلى 739.9 مليار روبل

ارتفعت إيرادات صناعة النفط والغاز بالميزانية الروسية في سبتمبر بنسبة 15% مقارنة بأغسطس وبلغت 739.9 مليار روبل، وفقا لبيانات وزارة المالية. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغت الإيرادات 5.576 تريليون روبل وفق وكالة تاس الروسية.

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الشهر الماضي إن روسيا تخطط لزيادة إنفاق الميزانية بنسبة كبيرة تصل إلى 25.8% إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في عام 2024، مع توقع زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري والاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار.

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ووجهت روسيا أموالاً بشكل كبير نحو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وسيرتفع الإنفاق الاجتماعي مع اقتراب الانتخابات التي من المتوقع أن يسعى فيها الرئيس فلاديمير بوتين لولاية أخرى مدتها 6 سنوات، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال ميشوستين في اجتماع حكومي متلفز الشهر الماضي، إن خطط العام المقبل تتوقع أن يعادل الإنفاق حوالي 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تواجه روسيا عجزاً صغيراً في الميزانية، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 35 تريليون روبل.