الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز المشترك بالكامل بحلول 2029

قالت نائب المدير العام لشركة النفط الكويتية شيماء الغنيم، إنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029.

وأضافت الغنيم، أن الكويت ملتزمة بتوجيهات "أوبك+" بشأن الإنتاج ولن تنتج فوق حصتها.

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وتابعت الغنيم: "الكويت تعتزم الاحتفاظ بقدرة إنتاج كافية لضمان توافر الإمدادات إذا دعت الحاجة"، وفق "رويترز".

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.

وقال البراك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب رئاسته وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وذكر أن تخفيضات "أوبك+" ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ "أوبك+" لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

ونوه البراك، بالقرار الذي اتخذته السعودية وروسيا في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.

وشدد الوزير، على التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج إضافة إلى الخفض الطوعي، مبينا أن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.