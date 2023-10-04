بدء تشغيل المصفاة الثالثة في مجمع الزور بالكويت

قال متحدث باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" إن تشغيل المصفاة الثالثة في مجمع الزور البترولي سيبدأ خلال أسابيع قليلة وتحديداً قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم كيبك عبد الله العجمي أنه "يتم حالياً إجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من سلامة الوحدات في المصفاة".

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أضاف العجمي أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 615 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وفقاً لـ"رويترز".