اقتصاد الكويت
بدء تشغيل المصفاة الثالثة في مجمع الزور بالكويت
قبل نهاية الشهر الجاري
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قال متحدث باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" إن تشغيل المصفاة الثالثة في مجمع الزور البترولي سيبدأ خلال أسابيع قليلة وتحديداً قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم كيبك عبد الله العجمي أنه "يتم حالياً إجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من سلامة الوحدات في المصفاة".
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أضاف العجمي أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 615 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وفقاً لـ"رويترز".
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