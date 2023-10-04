اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
اقتصاد الكويت

بدء تشغيل المصفاة الثالثة في مجمع الزور بالكويت

قبل نهاية الشهر الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متحدث باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" إن تشغيل المصفاة الثالثة في مجمع الزور البترولي سيبدأ خلال أسابيع قليلة وتحديداً قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم كيبك عبد الله العجمي أنه "يتم حالياً إجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من سلامة الوحدات في المصفاة".

مادة اعلانية

أضاف العجمي أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 615 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وفقاً لـ"رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى "هايتي".. لماذا؟ مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى "هايتي".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط