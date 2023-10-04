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أسعار الغاز

تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي وسط امتلاء المخزونات

امتلاء مخزونات أوروبا من الغاز بأكثر من 95%

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مع توقعات بطقس معتدل لشهر أكتوبر مما طغى على مخاطر الإمدادات.

كما يستمر ضخ الغاز في مواقع التخزين، التي أصبحت الآن ممتلئة بنسبة تزيد على 95%.

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ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى بكثير من المعدلات الموسمية في شمال غربي أوروبا خلال معظم أيام الشهر الحالي. وهو ما يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، إلى جانب الطلب الصناعي الضعيف، على الرغم من قلة الإمدادات.

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وذلك، فيما لا تزال الإمدادات من النرويج، أكبر مزود للغاز في أوروبا، أقل من طاقتها وسط الصيانة الموسمية الطويلة.

وتراجعت تدفقات الغاز الجزائري إلى إيطاليا عن المعتاد منذ يوم الأحد.

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