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قطر للطاقة
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نفط وغاز

قطر للطاقة تفوز بحقوق الاستكشاف بمنطقة بحرية جديدة في مصر

التحالف يضم أيضا شركتي "إيني" وبي بي"

الدوحة - رويترز
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قالت شركة قطر للطاقة إنها فازت بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة السواحل المصرية، وذلك وفقا لبيان أصدرته الشركة اليوم الأربعاء.

وتم منح حقوق التنقيب والإنتاج لمنطقة شرق بورسعيد إلى كونسورتيوم يضم شركة قطر للطاقة (33%)، وشركة إيني (34%) وشركة بريتيش بتروليوم "بي.بي" (33%).

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول المصرية، ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية و"بي.بي" و"قطر للطاقة" و"زاروبيج نفط" الروسية.

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وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.

وجاء في بيان للوزارة، تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، نتائج المزايدة العالمية والتي أغلقت في منتصف يوليو/تموز أن الحد الأدنى للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئرا كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع".

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