نوفاك: روسيا ستقرر زيادة خفض الإنتاج أو رفعه في نوفمبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج لكنها ستواصل بشكل منفصل سياسة خفض الصادرات المتبعة حالياً حتى نهاية العام.

وأقرت روسيا خفضين منفصلين لإمدادات النفط، حيث قررت في أبريل/نيسان خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024 بينما قالت في أغسطس/آب إنها ستخفض الصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

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وقال نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا ستواصل الخفض الطوعي للصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول كما أُعلن سابقا.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن اليوم الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل/نيسان من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".