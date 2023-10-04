السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا حتى نهاية 2023

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط ، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".

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وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

من المتوقع أن تبقي مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج بدون تغيير عندما تجتمع اليوم الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.