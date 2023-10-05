طيران
اتفاق ماليزي ياباني لتطوير وقود طيران مستدام
تعاون بين "بتروناس" ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان
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أعلنت شركتا بتروناس الحكومية الماليزية وإديميتسو كوسان ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان اليوم الخميس أنهما وقعتا اتفاقا مبدئيا للتعاون في تطوير وقود طيران مستدام وتوزيعه.
وقالتا في بيان إنهما ستركزان على دراسة جدوى "لتعزيز إمكانيات المواد الأولية الحيوية وتحليل تكاليف الإنتاج وضمان سلسلة توريد ثابتة وفعالة للتطوير المستدام لوقود طيران مستدام".
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وأضافتا أنهما تستهدفان أيضا إنشاء شبكة للبيع والتوزيع لضمان إمكانية الوصول إلى شركات الطيران.
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