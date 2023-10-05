اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
أرامكو

السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر

بعلاوة 4 دولارات للبرميل فوق عمان/دبي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر الخامس على التوالي، بعد أن أكدت المملكة مواصلة خفضها الطوعي للإمدادات.

وقالت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في بيان، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف للتحميل في نوفمبر/تشرين الثاني إلى آسيا بواقع 40 سنتا للبرميل مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 4 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.

مادة اعلانية

ويتماشى رفع الأسعار مع توقعات السوق زيادة قدرها نحو 45 سنتا، ودفع سعر الخام المتوسط ​​الحامض إلى أعلى مستوياته هذا العام، وفق وكالة "رويترز".

إتمام طرح "المتحدة للصناعات التعدينية" في سوق "نمو" بسعر 34 ريالاً للسهم شركات اكتتابات إتمام طرح "المتحدة للصناعات التعدينية" في سوق "نمو" بسعر 34 ريالاً للسهم

وأعلنت المملكة أمس الأربعاء أنها ستواصل الخفض الطوعي في إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

ورفعت أرامكو أيضا سعر الخام الخفيف جدا المتجه إلى آسيا بمقدار 50 سنتا في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3.35 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، في انعكاس لتعزيز أسعار الدرجات الخفيفة عالية الكبريت في السوق الفورية، مع الحفاظ على أسعار البيع الرسمية للخامين العربي المتوسط ​​والعربي الثقيل دون تغيير.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، رفعت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 1.50 دولار إلى 7.20 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال.

في الوقت نفسه، ظل سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة دون تغيير عند 7.45 دولار مقابل خام أرغوس عالي الكبريت في نوفمبر/تشرين الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تزييف مقطع صوتي بالذكاء الاصطناعي للبشير يغزو التواصل تزييف مقطع صوتي بالذكاء الاصطناعي للبشير يغزو التواصل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط