إيطاليا تطالب بمحاكمة رئيس شركة نفط بريطانية بتهمة الاحتيال على "إيني"

أظهرت وثيقة من مكتب المدعي العام في ميلانو أن المدعين الإيطاليين طلبوا تقديم موظف كبير سابق في شركة إيني، يشغل حاليا منصب رئيس شركة نفط بريطانية، وآخرين للمحاكمة بتهمة الاحتيال على إيني بشأن محاولة بيع شحنة نفط إلى الشركة.

وقالت مصادر لـ"رويترز" من قبل إن شحنة (وايت مون) من النفط الخام عام 2019، والتي قيل إنها من العراق، أثارت قلقا داخل إيني بسبب مخاوف من أنها قد تكون إيرانية، على الأقل جزئيا.

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ورفضت إيني الشحنة التي قالت إنها اشترتها من شركة أواندو النيجيرية، التي اشترت بدورها النفط من فرع في لندن لشركة تجارة الوقود الإيطالية ناباج.

ويمثل التعامل في النفط الإيراني خرقا للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وتتهم الوثيقة الصادرة عن مكتب المدعي العام في ميلانو، والتي اطلعت عليها رويترز، عددا من الأشخاص بمحاولة الاحتيال على إيني بالشحنة.

وتضم الوثيقة من بين أسماء أخرى ماسيمو مانتوفاني بصفته الرئيس السابق لشركة إيني للتجارة والشحن، وفرانشيسكو مازاجاتي بصفته شريك سابق والمدير السابق لشركة ناباج، وبويو أوماموفي بصفته رئيس شركة أواندو للتجارة.

ويشغل أوماموفي حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أواندو.

وسيتخذ قاض قرارا في هذا الشأن في جلسة أولية مغلقة تبدأ اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أشهر إذا توافرت دعائم لإجراء محاكمة كاملة.

ويشغل مازاجاتي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيارو التي استحوذت على شركة روك روز لإنتاج النفط في بحر الشمال والمدرجة في بورصة لندن عام 2020.

وقال محام يمثل أواندو واوماموفي إنه ينفي ارتكاب أي مخالفة، مضيفا أن "إذا كان هناك أي خداع، فنحن أيضا تعرضنا للخداع، ولسنا

مخادعين".

وأحجم متحدث باسم إيني عن التعليق.