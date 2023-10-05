تركيا: خط أنابيب العراق جاهز ونبحث استيراد الغاز الإسرائيلي

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، إن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي 6 أشهر، جاهز لاستئناف العمل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

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وبدأت أنقرة في وقت لاحق أعمال صيانة لخط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية. واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات بينما يواصلان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.

وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة إن.تي.في "أبلغنا الجانب الآخر أن الخط جاهز للعمل منذ الأربعاء (الرابع من أكتوبر)، وأنه لا توجد عوائق أمام شحنات النفط أو تخزينها في ميناء جيهان وإرسالها إلى الأسواق العالمية".

وردا على سؤال عما إذا كانت تدفقات النفط قد بدأت، قال بيرقدار إن تركيا مستعدة لاستقبال النفط وشحنه لكن هذه مسألة تعتمد على الإنتاج والتشغيل من الجانب العراقي.

وأضاف بيرقدار، إن تركيا تبحث استيراد الغاز الإسرائيلي واستهلاكه في تركيا، أضافة إلى خطط لإعادة شحن كميات منه إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه يخطط لزيارة إسرائيل الشهر المقبل.

وقال مسؤول نفطي عراقي لرويترز يوم الثلاثاء إن المحادثات لا تزال جارية بشأن استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب.

وقدم العراق في أبريل/نيسان التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية. وقال بيرقدار الشهر الماضي إن أنقرة تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد العراق.

وقالت مصادر إن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى القضائية، وإن عدم إحراز تقدم في حل هذه المسألة من بين أسباب تأجيل زيارة كانت مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس/آب.

وأضافت المصادر أيضا أن أردوغان من المرجح أن يزور بغداد في أكتوبر/تشرين الأول لحل المشكلة، لكن لم يكن هناك تأكيد رسمي لذلك.