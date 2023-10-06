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طاقة متجددة (آي ستوك) مناسبة
طاقة متجددة (آي ستوك)
الطاقة المتجددة

اتفاق ماليزي إماراتي على تأسيس طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاوات بقيمة 8 مليارات دولار

الاتفاقية بين هيئة تنمية الاستثمار الماليزية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"

كوالالمبور - رويترز
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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن ماليزيا والإمارات اتفقتا على القيام بصورة مشتركة بتأسيس طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاوات في ماليزيا بقيمة 8 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وأوضح في منشور على فيسبوك أمس الخميس أنه تم تحديد الخطوط العريضة للتعاون في اتفاقية مبدئية بين هيئة تنمية الاستثمار الماليزية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

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وفي مايو 2023، أعلنت ماليزيا والإمارات اتفاقهما على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهو نوع من الاتفاقات الاقتصادية الثنائية تبرمها الإمارات مع عدة دول منذ عام 2021.

وذكرت وزارة التجارة الماليزية في بيان أن الاتفاقية ستشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات وكذلك الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

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