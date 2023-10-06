محطة الطاقة النووية في بنغلاديش تستقبل أول شحنة يورانيوم روسية

تسلمت بنغلاديش، يوم الخميس، أول شحنة يورانيوم من روسيا لتشغيل محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، والتي لا تزال قيد الإنشاء بواسطة موسكو.

بمجرد الانتهاء من المشروع، من المتوقع أن يعزز الشبكة الوطنية للكهرباء في بنغلاديش ويساعد الاقتصاد المتنامي في الدولة الواقعة جنوبي آسيا.

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من المخطط أن تنتج محطة روبور للطاقة 2400 ميغاوات من الكهرباء – لتزويد حوالي 15 مليون أسرة – عندما يتم تشغيل المنشأة المكونة من وحدتين بالكامل.

تقوم شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية ببناء المحطة.

ومولت موسكو عملية تشييد المحطة بقرض قيمته 11.38 مليار دولار، على أن يتم سداده على مدى عقدين، بدءا من عام 2027.

وبمجرد أن تبدأ محطة روبور الإنتاج، ستنضم بنغلاديش إلى أكثر من 30 دولة تدير مفاعلات للطاقة النووية.

جرى تسليم اليورانيوم، الذي وصل إلى بنغلاديش بالفعل أواخر الشهر الماضي، إلى السلطات في حفل أقيم ببلدة إيشواردي، حيث تقع المحطة، في منطقة بابنا شمالي البلاد يوم الخميس.

وانضمت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الحفل، كل منهما عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ولم يتم الكشف عن كمية اليورانيوم التي تم تسليمها.

تحافظ بنغلاديش وروسيا تقليديا على علاقات جيدة، والتي لم تتغير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وكانت دكا أبرمت عدة عقود مع موسكو للتعاون في صناعة الطاقة النووية والتجارة والمال وقطاعات أخرى.

وخططت بنغلاديش للاعتماد بشكل أقل على الغاز الطبيعي، الذي يمثل الآن حوالي نصف إنتاج الطاقة في البلاد.

وتقوم أيضا بإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم، بينما لديها خطة طويلة الأمد لتوليد 40% من الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بحلول عام 2041.