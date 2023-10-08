إغلاق خط أنابيب غاز بين فنلندا وإستونيا للاشتباه في تسرب

قالت شركة "غاسغريد" الفنلندية المشغلة لشبكة الغاز في بيان إن خط أنابيب غاز تحت البحر يمتد بين فنلندا وإستونيا تم إغلاقه في وقت مبكر اليوم الأحد بعد تراجع غير معتاد في الضغط.

وأضافت الشركة في البيان "بناء على عمليات الرصد هناك اشتباه بوجود تسرب في خط الأنابيب البحري بين فنلندا وإستونيا".

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وقالت الشركة إنها تنسق مع الشركة المشغلة في إستونيا للتحقيق في سبب التسرب.