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قمة المناخ

الجبير: تم تخصيص 186 مليار دولار لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء

قال إن المبادرات تتضمن زراعة الأشجار بمختلف أنواعها منها "المانغروف"

دبي - العربية.نت
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تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ السعودي، عادل الجبير، عن المبادرات التي نفذتها السعودية لتحقيق أهدافها المناخية، وذلك فيما يتعلق بتصميم المدن لتقليل أوقات الازدحام، مما يقود لتلوث أقل.

وأضاف الجبير، في كلمته أثناء أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، إن هذه المبادرات إذا وفرت ساعة يوميا للشخص الواحد، فإنها توفر ما يعادل 4 سنوات من حياته عندما يبلغ سن الثمانين.

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وأشار إلى مبادرات السعودية في القطاع الزراعي التي تتضمن إعادة استخدام المياة لسقي النباتات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة السعودية الخضراء التي تشمل 77 مبادرة.

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وأفاد بأن المبادرات تشمل أيضا تحويل النفايات إلى طاقة، وأيضا زراعة الأشجار بمختلف أنواعها ومنها "المانغروف"، مضيفا: "سيتم ذلك بطريقة علمية ومدروسة لتحديد الشجيرات والنبات الأكثر ملائمة للمناطق وكيفية زراعتها وكمية المياه التي يمكن استخدامها حتى تكون زراعة مستدامة".

وتابع الجبير: "هناك أمور أخرى نعمل عليها مثل كيفية تصميم المنشآت الصناعية أم كيفية احتجاز الكربون والتأكد من مصادر الطاقة على أنها نظيفة قدر الإمكان، والتأكد من الالتزام بمعايير عالية جدا".

وأشار الجبير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 186 مليار دولار لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.

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