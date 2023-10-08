تدشين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق.. الثلاثاء

قالت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، إن أمير المنطقة الشرقية بالسعودية سيدشن يوم الثلاثاء منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق.

وأضافت الهيئة أن الأمير سعود بن نايف سيدشن المنصة بمقر الهيئة في مدينة الدمام.

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ونقل البيان عن أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي قوله إن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الست مع العراق، لافتا إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأكد الإبراهيم أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج، البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات والسعودية، بشكل ميّسر وفعال.

وذكر أن المنصة ستمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن مشروع المنصة سيكون بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالية بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر.