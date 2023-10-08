العراق لم يتلق إخطارا رسميا من تركيا بشأن عمل خط أنابيب النفط

قال مسؤولان كبيران في قطاع النفط بالعراق، اليوم الأحد، إن بغداد لم تتلق إخطارا رسميا من تركيا إن خط أنابيب النفط الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز للعمل.

وجاءت تصريحات المسؤولين، اليوم الأحد، ردا على ما صرح به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار مؤخرا بأن خط أنابيب النفط جاهز لنقل الغاز من العراق، وفق "رويترز".

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وقال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم نشر اسمه "نحن كوزارة نفط نحتاج أن يخطرنا رسميا الجانب التركي بالتطورات الأخيرة بشأن وضع خط الأنابيب سمعنا عن الأمر من وسائل الإعلام".

وقال مستشار كبير ثان بقطاع الطاقة لرويترز إن العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن "قضايا مالية وفنية عالقة".

وقال المسؤول الكبير بوزارة النفط التركية إن من المتوقع أن يزور وزير الطاقة التركي بغداد، وإن استئناف صادرات النفط من شمال العراق سيكون ضمن المناقشات، من دون أن يذكر متى ستتم الزيارة.

وذكر بيرقدار، يوم الخميس الماضي، إن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي 6 أشهر، جاهز لاستئناف العمل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وبدأت أنقرة في وقت لاحق أعمال صيانة لخط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية، واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات، بينما يواصلان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.

لكن بغداد وأنقرة اتفقتا على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية لاستئناف التدفقات مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.