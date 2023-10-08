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وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
التغير المناخي

وزير الطاقة السعودي: "يجب أن نضمن أن cop28 في الإمارات سيكون ناجحا"

افتتاح أسبوع المناخ في الرياض

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد: "يجب أن نضمن أن cop28 في الإمارات سيكون ناجحا".

وانطلق في الرياض اليوم الأحد، أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 27 ربيع الأول الموافق 12 أكتوبر الجاري.

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وتأتي استضافة المملكة لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023م، انطلاقًا من دورها الرائد والتزامها بمواجهة التحديات المناخية، حيث سيكون هذا الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.

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