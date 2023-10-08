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حيان عبد الغني وزير النفط العراقي مناسبة
وزير النفط العراقي حيان عبدالغني
نفط وغاز

وزير النفط العراقي: الطلب على النفط سيزداد مليوني برميل يوميا العام المقبل

بغداد تحول تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء

الرياض – رويترز
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توقع وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الأحد، زيادة الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا العام المقبل، مؤكداً أن العالم لا يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري.

وقال عبدالغني إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة مضيفا أن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

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وأضاف خلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في الرياض، أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل.

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