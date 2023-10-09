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حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
نفط وغاز

إسرائيل تعلق الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار

ستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة

القدس – رويترز
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قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار، وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتلقت شركة شيفرون تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية لإيقاف الإنتاج في منصة تمار للإنتاج.

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وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال مؤخراً، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، بينما سيتم بيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليا.

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وأضاف أن تل أبيب ستوافق على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي لمصر على مدى 11 عاما.

وتابع: "إسرائيل ستسمح بإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60%".

واكتُشفت حقول غاز ضخمة على مدى السنوات الـ15 عاما المنصرمة في إسرائيل قبالة ساحل البحر المتوسط، لكن الحكومة تفرض قيودا على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.

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